Названа причина четырёхдневного брака Николаса Кейджа — это сильное опьянение

В своём заявлении об аннулировании брака актёр указал, что ему не хватило понимания своих действий.

Популярный актёр Николас Кейдж объяснил причину четырёхдневного брака с девушкой Эрикой Койке. Оказалось, что Кейдж женился на ней в состоянии сильного опьянения. Об этом сообщает Forbes.

Свидетельство о браке пара получила 23 марта в Лас-Вегасе. Через четыре дня артист выступил с требованием аннулировать документ. Кейдж объяснил, что он был слишком пьян, когда согласился стать супругом.

В своём заявлении об аннулировании брака Кейдж рассказал, что ему не хватало понимания своих действий. Актёр добавил, что он импульсивно отреагировал на предложение своей девушки о свадьбе, поэтому у него не получилось проанализировать последствия данного решения.

Вместе с этим Кейдж обвинил Койке в том, что она скрывает своё криминальное прошлое. По словам 55-летнего актёра, девушка также была пьяна, когда решилась на женитьбу.

Койке была четвёртой супругой Кейджа. Первое предложение он сделал артистке Патрисии Аркетт в 1995 году (брак продлился 6 лет). Вторая жена Кейджа — дочь Элвиса Пресли Лиза Мария (брак продлился 109 дней), третья жена — актриса Элис Ким (12 лет супружеской жизни).