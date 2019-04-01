Наташа Королёва поздравила Зеленского с успехом: Все Вовы талантливые

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Наташа Королёва поздравила Зеленского с успехом: Все Вовы талантливые

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Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко/AP Photo/Dan Braun, File

По словам знаменитой в РФ и на Украине исполнительницы, политическим успехам способствует имя кандидата.

Российская и украинская эстрадная певица Наташа Королёва поздравила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с хорошими результатами в первом туре голосования. Её слова приводит РИА "Новости".

Молодец. Поздравляю. Все Вовы талантливые, видимо, имя способствует. <...> Однако это пока только первый тур

Наташа Королёва

Отметим, что шоумен и комик Владимир Зеленский продолжает занимать первую строчку рейтинга по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,26% голосов. Ближайшие его соперники — Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко — набирают примерно вдвое меньше.

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