Зеленский лидирует с 30,26% после обработки 90% бюллетеней

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Зеленский лидирует с 30,26% после обработки 90% бюллетеней

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Фото: © РИА Новости

Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали только 15,99% сограждан.

Шоумен и комик Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине с результатом 30,26% голосов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло украинской ЦИК после обработки 90,11% протоколов.

Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 15,99% сограждан, лидера партии "Батьковщина" Юлию Тимошенко — 13,36% голосовавших.

Глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко занимает четвёртую строку рейтинга с 11,53% голосов.

Ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президента.

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