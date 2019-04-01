Минтруд призвал мотивировать госслужащих грамотами и физкультурой

В документе министерства также говорится, что служебное место не должно вызывать дискомфорт.

Руководителей государственных служб призвали не допускать переработок подчинённых, устраивать ежедневные пятиминутные физкультурные зарядки, а также чаще хвалить госслужащих. Методику нематериальной мотивации гражданских госслужащих опубликовало Министерство труда и социальной защиты.

— Несмотря на то что данные формы похвалы повседневные и ожидаемые, они крайне важны, — говорится в документе.

Также отмечается, что служебное место не должно вызывать дискомфорт, а руководителю следует обеспечить подчинённых надлежащими организационно-техническими условиями.

Руководство также должно тщательно следить, чтобы госслужащие отдыхали и своевременно уходили в отпуск, так как переработки негативно сказываются на их здоровье и эмоциональном состоянии.

Кроме того, в инициативе говорится о широком спектре нематериальных поощрений, таких как грамоты, благодарности, знаки отличия и фотографии на Доске почёта.

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