Минтруд призвал мотивировать госслужащих грамотами и физкультурой

Руководителей государственных служб призвали не допускать переработок подчинённых, устраивать ежедневные пятиминутные физкультурные зарядки, а также чаще хвалить госслужащих. Методику нематериальной мотивации гражданских госслужащих опубликовало Министерство труда и социальной защиты.
— Несмотря на то что данные формы похвалы повседневные и ожидаемые, они крайне важны, — говорится в документе.
Также отмечается, что служебное место не должно вызывать дискомфорт, а руководителю следует обеспечить подчинённых надлежащими организационно-техническими условиями.
Руководство также должно тщательно следить, чтобы госслужащие отдыхали и своевременно уходили в отпуск, так как переработки негативно сказываются на их здоровье и эмоциональном состоянии.
Кроме того, в инициативе говорится о широком спектре нематериальных поощрений, таких как грамоты, благодарности, знаки отличия и фотографии на Доске почёта.
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