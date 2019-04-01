Звезда "Игры престолов" рассказала о дискриминации на съёмках сериала

По словам популярной артистки, её коллега Кит Харингтон (Джон Сноу) получал больше денег за свою роль.

Актриса Софи Тёрнер (играет Сансу Старк в сериале "Игра престолов") сообщила о неравной оплате труда во время работы над шоу. Об этом сообщает HB.

По словам Тёрнер, её коллега Кит Харингтон (Джон Сноу) получал больше денег за съёмки. Правда, сюжетная линия его персонажа была длительнее. Тёрнер рассказала о 70 очных съёмках в последних эпизодах. Актриса пояснила, что равные гонорары в индустрии кино — достаточно сложная тема.

Кроме того, Тёрнер заявила, что она поддерживает движение #MeToo (выступает против домогательств). Также актриса за то, чтобы труд мужчин и женщин оплачивался одинаково и без дискриминации.

Напомним, финал "Игры престолов" стартует 14 апреля.