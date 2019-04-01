В Москве осудили фигуранта дела экс-офицера ЦИБ ФСБ

Московский городской суд признал виновным Георгия Фомченкова — фигуранта дела о госизмене экс-сотрудника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова — и приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Фомченков был признан виновным в Госизмене, а дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности.

Добавим, что Фомченкова арестовали в декабре 2016 года.

Ранее Лайф писал, что Сергей Михайлов приговорён к 22 годам колонии строгого режима, а ещё один фигурант дела Руслан Стоянов получил 14 лет. Все подробности дела неизвестны из-за грифа "Секретно", но, по данным газеты "Коммерсант", Михайлов передал ФБР "сведения об оперативно-разыскной деятельности".