Путин дал поручение наделить регионы возможностью самим достраивать долгострои

Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в феврале, подготовил список поручений, направленных на решение проблем с долгостроем в регионах. Глава государства поручил дать возможность субъектам РФ достраивать долгострои за собственный счёт.

— Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих наделение субъектов Российской Федерации правом осуществлять завершение строительства проблемных объектов посредством создания специализированной некоммерческой организации, обеспечивающей завершение строительства таких объектов, а также оказывать содействие застройщикам в завершении проектов, по которым привлечение средств граждан было начато до 1 июля 2019 года, в случае отказа уполномоченных банков в предоставлении им проектного финансирования, — говорится в подписанном президентом документе, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Также в документе говорится о необходимости изменения российского законодательства, предусматривающего порядок финансирования завершения строительства долгостроев. В частности, "посредством осуществления имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" за счёт средств федерального бюджета и (или) бюджетов субъектов РФ".

Кроме того, согласно поручениям президента, предусматривается возможность предоставления небанковского финансирования публично-правовой компанией "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" на завершение строительства объектов, которые так и не получили проектное финансирование, но по которым собирались средства граждан в период до 1 июля 2019 года.