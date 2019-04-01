Сериал "Академия Амбрелла" продлили на 2-й сезон

Согласно предварительной информации, съёмки продолжения начнутся в мае и продлятся до сентября.

Компания Netflix продлила на второй сезон сериал "Академия Амбрелла". Об этом сообщает SR.

Съёмки должны начаться в мае, они продлятся до сентября. Премьеру продолжения ожидают в феврале 2020 года. По предварительной информации, второй сезон будет меньше базироваться на оригинальных комиксах Габриэля Ба и Джерарда Уэя.

Напомним, сериал "Академия Амбрелла" начали показывать 15 февраля. Сюжет первого сезона рассказывал о 43 женщинах, которые без каких-либо признаков беременности внезапно родили детей. Семь из них усыновил миллиардер Реджинальд Харгривз, который создал академию "Амбрелла". Спустя 17 лет после его смерти подростки встретились для того, чтобы спасти мир.