Украинские аналитики не ждали Порошенко во втором туре выборов

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Украинские аналитики не ждали Порошенко во втором туре выборов

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Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Украины

Один из экспертов при этом пришёл к выводу, что, если всё же победит Зеленский, олигархи постараются подмять его под себя.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радиостанции НСН сообщил, что для большинства политологов страны позиция Петра Порошенко на второй строчке стала неожиданной.

Кто будет [вторым], Тимошенко или Порошенко... спорили до последнего дня. Это действительно не было запрограммировано. Многие говорили, что пройдёт Тимошенко. Такие разговоры были: и расклады показывали, и расчёт. Но кто выиграет окончательно — это интрига однозначно, — сказал Охрименко.

Политолог предположил, что, если победу на выборах одержит Зеленский, олигархи примут все возможные меры, чтобы подчинить его своему влиянию.

Если на сегодня главные украинские олигархи увидят, что Зеленский победит, они, скорее всего, захотят, чтобы он был ручным. Получится у них или нет — сложно сказать, но может и получиться. Поскольку Ющенко, как пример, когда приходил, была большая эйфория, что он сформирует свою команду. У Ющенко команды не было, тем или другим олигархам от этого не легче. Фактически ситуация такая существует, — резюмировал политолог.

Напомним, Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине с результатом 30,26% голосов.

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