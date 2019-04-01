Украинские аналитики не ждали Порошенко во втором туре выборов

Один из экспертов при этом пришёл к выводу, что, если всё же победит Зеленский, олигархи постараются подмять его под себя.

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радиостанции НСН сообщил, что для большинства политологов страны позиция Петра Порошенко на второй строчке стала неожиданной.

— Кто будет [вторым], Тимошенко или Порошенко... спорили до последнего дня. Это действительно не было запрограммировано. Многие говорили, что пройдёт Тимошенко. Такие разговоры были: и расклады показывали, и расчёт. Но кто выиграет окончательно — это интрига однозначно, — сказал Охрименко.

Политолог предположил, что, если победу на выборах одержит Зеленский, олигархи примут все возможные меры, чтобы подчинить его своему влиянию.

— Если на сегодня главные украинские олигархи увидят, что Зеленский победит, они, скорее всего, захотят, чтобы он был ручным. Получится у них или нет — сложно сказать, но может и получиться. Поскольку Ющенко, как пример, когда приходил, была большая эйфория, что он сформирует свою команду. У Ющенко команды не было, тем или другим олигархам от этого не легче. Фактически ситуация такая существует, — резюмировал политолог.

Напомним, Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине с результатом 30,26% голосов.