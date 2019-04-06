Проклятие WhatsApp. Этика и вред голосовых сообщений

Голосовые сообщения — это краеугольный камень современной коммуникации. Одни от коротких аудиозаписей в восторге, поскольку можно отвечать на ходу, другие — в бешенстве, потому что нужно вслушиваться, переслушивать и не только. В общем, войсы — момент спорный. Поэтому Лайф вместе со специалистами по этикету решил разобраться, когда и кому голосовые сообщения отправлять уместно, а когда от их отправки лучше воздержаться.

Голосовые сообщения — явление не новое. Трудно сказать, кто именно их изобрёл, однако точно известно, что первыми популярными мессенджерами, которые вооружились аудиосообщениями, стали "Вотсап" и "Фейсбук мессенджер". Случилось это ещё в 2013 году. Пользователям инновация понравилась, и теперь от голосовых практически нигде нет спасения. Сегодня эта опция есть в "Телеграме", "ВКонтакте", "Вайбере", "Инстаграме", "Скайпе" и ряде других популярных сервисов. Потому что есть спрос.

Искренность и удобство — вот за что любят голосовые сообщения

А спрос образовался отнюдь не на ровном месте: голосовые сообщения есть за что любить. Например, как мы отметили выше, с их помощью можно оперативно делиться информацией, не отвлекаясь на экран. Также в аудиосообщения удобнее упаковывать объёмные истории. Как ни крути, 20-минутный рассказ всегда легче наговорить, нежели напечатать. Ещё неоспоримым достоинством войсов является, скажем так, эмоциональность. Никто не станет спорить, что по тексту трудно определить интонацию адресанта. Даже смайликов и стикеров порой недостаточно, чтобы передать нужное настроение. А вот по голосу почти всегда можно понять, в каком расположении духа пребывает человек.

Но причин ненавидеть голосовые сообщения гораздо больше

Однако на этом достоинства аудиосообщений, собственно, и заканчиваются. То есть плюсов у них негусто, чего не скажешь о недостатках. Во-первых, войсы — это почти всегда некстати. Отправляя голосовое сообщение, особенно без предварительной переписки, невозможно быть уверенным, что человеку удобно его слушать. Ситуаций, когда слушать сообщения не с руки, гораздо больше, чем наоборот. Собеседник может быть в офисе, в метро, на свидании, может слушать музыку или делать ещё что-нибудь, от чего ему не захочется отвлекаться на чей-то монолог. Во-вторых, прослушивание записи практически всегда занимает больше времени, чем чтение. Так происходит, потому что за годы потребления текстового контента человек привыкает быстро анализировать именно визуальную информацию. В-третьих, в текстовой переписке всегда можно найти нужное сообщение. С аудио такое не прокатит. В-четвёртых, часто отправитель голосового сообщения может разойтись и рассказать о нескольких событиях сразу. Ответить на такой доклад односложным сообщением нереально. Приходится либо объяснять, почему нет возможности ответить сразу, либо записывать войс в ответ, что тоже не всегда удобно. В-пятых, у текстовых сообщений есть превью и по ним зачастую можно определить срочность ответа.

По мотивам казусных историй с голосовыми сообщениями сочиняются анекдоты

Многим может показаться, что мы перебарщиваем с критикой коротких аудиозаписей. Не стоит обманываться: войсы — на самом деле зло. Стоит только чуть-чуть копнуть соцсети, как обнаружится, что этот формат ненавидит очень много людей. Большинство просто изливает гнев на своих страницах, а некоторые изящно подшучивают над редкими фанатами голосовых сообщений. В "Твиттере", можно сказать, родился целый жанр шуток на эту тему.

Эксперты по этикету тоже не любят войсы

На Западе уже давно озабочены проблемой голосовых сообщений. Часто с вопросом, кто прав, журналисты обращаются к специалистам по этикету. Ведь именно в этикете зафиксированы нормы общения. Например, сотрудники The Guardian, пообщавшись с экспертами, сформулировал и несколько правил, которые помогут поклонникам войсов избежать нелепых ситуаций. Во-первых, всегда нужно представлять, как монолог будет воспринят окружающими. Например, даже если человек нестеснительный, его неожиданная речь о грибке на ноге может смутить всех вокруг. Во-вторых, стоит трезво оценивать важность информации. Если ситуация экстренная и обсуждение не терпит отлагательств, лучше сразу звонить. В противном случае, есть риск остаться неуслышанным, поскольку не стоит недооценивать раздражение получателя, вызываемое голосовым сообщением. К слову, научно доказано , что у миллениалов общение посредством голоса априори вызывает стресс. В-третьих, специалисты настоятельно рекомендуют отправлять максимально короткие аудиозаписи. Потому что прослушивание 10-минутных подкастов всегда требует подготовки. Также мало кто сможет уловить суть длинного монолога с первого раза, а слушать его второй раз захотят только избранные.

Лайф поинтересовался и мнением российских специалистов по этикету. Например, Алёна Гиль, преподаватель "Курсов делового этикета" при Администрации Президента Российской Федерации, считает, что перед отправкой нужно хорошо анализировать потенциального собеседника. Поскольку есть ситуации, в которых войсы могут выставить отправителя в дурном свете.

— Если получатель намного старше отправителя, последнему стоит воздержаться от отправки голосовых сообщений. Лучше позвонить. Так у потенциального собеседника будет выбор: услышать вас или нет. Право выбора всегда закреплено за тем, кто старше и выше по статусу. В противном случае, адресант поступит слишком фамильярно, — считает Алена Гиль.

В случае деловой коммуникации, по мнению Алёны Викторовны, инициировать обмен аудиосообщениями должен только вышестоящий сотрудник.

— У руководителя банально может не быть времени на написание большого письма с поручениями, — сказала она и добавила, что могут быть и исключения. Дескать, многое зависит от корпоративной культуры. Бывают очень консервативные компании и очень продвинутые. Она не исключает, что в последнем случае голосовые сообщения могут быть уместными.

Впрочем, есть эксперты, которые настроены более радикально по отношению к войсам.

— С точки зрения жёсткого этикета обмен голосовыми сообщениями абсолютно неуместен. Однако в жизни бывают ситуации, когда использование аудиозаписей неизбежно. В таком случае первым делом автор приносит извинения и объясняет, почему он вынужден говорить, а не писать, — говорит Ольга Мерц, эксперт и педагог по этикету.

Что до деловой переписки, то тут Ольга согласилась с Алёной Гиль. При этом она добавила, что, если руководитель инициировал обмен аудиозаписями, это не значит, что подчинённый должен отвечать так же. Он должен придерживаться переписки. Также Мерц считает, что на работе уместно делать замечания тем, кто злоупотребляет войсами.

— В высоком деловом мире можно поступать более жёстко. Можно сделать выговор и подчеркнуть, что согласно правилам этикета и протоколу голосовые сообщения отправляются только в экстренных случаях, — заключил эксперт.