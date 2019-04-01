Адвокат рассказала, почему мэрию Рязани обвинили в смерти предпринимательницы

Адвокат предпринимателя Ирины Фокиной из Рязани, гроб с телом которой привезли к зданию администрации города, рассказала Лайфу подробности судебных тяжб женщины с местными чиновниками.

По её словам, первый иск Фокина получила ещё летом 2017 года вместе с рядом других городских перевозчиков. Иск был представлен на основании показаний третьего лица, который пожаловался, что транспортные средства ездят без использования системы ГЛОНАСС. Всего же в ИП Фокиной было 5 машин, а перевозками она занималась в течение 18 лет.

Защитница отмечает, что практически все иски были составлены по формальным признакам, а ГЛОНАСС была установлена и на тех машинах, которые не ездили по маршруту.

Ранее Лайф рассказывал, что в Рязани родственники и коллеги Ирины Фокиной привезли её гроб к зданию городской администрации, обвинив местные власти в смерти женщины.