Адвокат рассказала, почему мэрию Рязани обвинили в смерти предпринимательницы

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Адвокат рассказала, почему мэрию Рязани обвинили в смерти предпринимательницы

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Адвокат предпринимателя Ирины Фокиной из Рязани, гроб с телом которой привезли к зданию администрации города, рассказала Лайфу подробности судебных тяжб женщины с местными чиновниками.

<p>Ирина Фокина. Фото: © Одноклассники / <a href="https://ok.ru/profile/570102851468?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=User_SM_Visit" target="_blank"><strong><ins>ИРИНА ФОКИНА</ins></strong></a></p>

По её словам, первый иск Фокина получила ещё летом 2017 года вместе с рядом других городских перевозчиков. Иск был представлен на основании показаний третьего лица, который пожаловался, что транспортные средства ездят без использования системы ГЛОНАСС. Всего же в ИП Фокиной было 5 машин, а перевозками она занималась в течение 18 лет.

Защитница отмечает, что практически все иски были составлены по формальным признакам, а ГЛОНАСС была установлена и на тех машинах, которые не ездили по маршруту.

<p>Ирина Фокина. Фото: © Одноклассники / <a href="https://ok.ru/profile/570102851468?st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true&st._aid=User_SM_Visit" target="_blank"><strong><ins>ИРИНА ФОКИНА</ins></strong></a></p>

Ранее Лайф рассказывал, что в Рязани родственники и коллеги Ирины Фокиной привезли её гроб к зданию городской администрации, обвинив местные власти в смерти женщины.

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