У берегов Сардинии нашли мёртвого кашалота с 22 кг одноразовой посуды в желудке

Министр охраны окружающей среды обратился к мэрам итальянских городов с просьбой запретить использование одноразовой посуды.

В прибрежных водах итальянского острова Сардиния нашли мёртвого восьмиметрового кашалота. Причиной смерти стал пластиковый мусор — 22 килограмма одноразовых тарелок, стаканов и пакетов было обнаружено в желудке млекопитающего. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды Серджо Коста в "Фейсбуке".

— На протяжении многих лет мы беспечно использовали одноразовые изделия из пластика и сегодня расплачиваемся за это. Но самую высокую цену платят животные, — написал Коста.

Он обратился к мэрам итальянских городов с просьбой запретить использование одноразовой посуды. По словам Косты, необходимо последовать примеру главы Неаполя, который недавно подписал вступающий с 1 мая запрет на использование одноразовых пластиковых изделий на набережной города.

Подобный случай произошёл в прошлом году в Индонезии, где тоже обнаружили мёртвого кашалота, съевшего шесть килограммов пластика.