Загитова удивила поклонников новым имиджем "роковой красавицы"

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Загитова удивила поклонников новым имиджем "роковой красавицы"

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Образ понравился подписчикам: они оставили под публикацией восхищённые комментарии.

После блестящей победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на инстаграм спортсменки.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/azagitova/" target="_blank"><ins>azagitova</ins></a></p>

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/azagitova/" target="_blank"><ins>azagitova</ins></a></p>

По данным издания, девушка рассказала, что примерила наряды от таких знаменитых брендов, как Dolce&Gabbana, Dior, Givenchy и McQueen. Загитова обещала, что результаты фотосессии фанаты смогут увидеть в конце апреля.

Новый образ понравился подписчикам: они оставили под публикацией восхищённые комментарии, называя спортсменку "роковой красавицей", "самой привлекательной фигуристкой планеты" и "милой куколкой".

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