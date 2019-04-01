Загитова удивила поклонников новым имиджем "роковой красавицы"

Образ понравился подписчикам: они оставили под публикацией восхищённые комментарии.

После блестящей победы на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония) Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на инстаграм спортсменки.

По данным издания, девушка рассказала, что примерила наряды от таких знаменитых брендов, как Dolce&Gabbana, Dior, Givenchy и McQueen. Загитова обещала, что результаты фотосессии фанаты смогут увидеть в конце апреля.

Новый образ понравился подписчикам: они оставили под публикацией восхищённые комментарии, называя спортсменку "роковой красавицей", "самой привлекательной фигуристкой планеты" и "милой куколкой".