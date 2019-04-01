Президент Алжира подаст в отставку до конца своего срока

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Президент Алжира подаст в отставку до конца своего срока

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Фото: © AP Photo/Sidali Djarboub

Лидер Алжира Абдель Азиз Бутефлика подаст в отставку до конца президентского срока, то есть до 28 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом Бутефлика продолжит принимать важные решения в стране, несмотря на уход с поста во время переходного периода.

Ранее стало известно, что действующий лидер Алжира не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок. Всё это происходило на фоне многотысячных акций протеста.

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