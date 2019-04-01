Президент Алжира подаст в отставку до конца своего срока

Лидер Алжира Абдель Азиз Бутефлика подаст в отставку до конца президентского срока, то есть до 28 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

При этом Бутефлика продолжит принимать важные решения в стране, несмотря на уход с поста во время переходного периода.

Ранее стало известно, что действующий лидер Алжира не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый президентский срок. Всё это происходило на фоне многотысячных акций протеста.