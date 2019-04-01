Возбуждено дело по факту крушения самолёта в Германии, где погибла совладелец S7

Накануне при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах разбился бизнесджет Epic LT RA-2151G, на борту которого были два пассажира и пилот.

По факту авиакатастрофы в Германии, в результате которой погибла совладелица S7 Наталья Филёва, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного судна. Об этом сообщает СКР.

— По факту крушения частного самолёта в ФРГ, в результате которого, по предварительной информации, погибли граждане РФ, ...возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — поясняется в сообщении.

По данным следователей, 31 марта при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах разбился бизнесджет Epic LT RA-2151G, на борту которого было два пассажира и пилот. По предварительной информации, это были россияне — совладелица S7 Наталья Филёва, её отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.