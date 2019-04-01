Беркова купила для своей шестой свадьбы пять платьев за два миллиона

Новоиспечённая невеста не намерена экономить на торжестве и уверена, что её жених-миллиардер все оплатит.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова собирается в шестой раз пойти под венец. Приготовления идут полным ходом. Невеста уже приступила к пошиву платьев: для торжества, которое пройдёт за границей, актриса готовит сразу несколько роскошных нарядов.

— Одно — для бракосочетания, другое — для ресторана, третье — для танцев, четвёртое — для прогулки по морю и последнее — для брачной ночи, — объяснила Беркова в интервью Starhit. — Их шьют на заказ, и обойдётся всё это удовольствие примерно в два миллиона рублей.

Порнозвезда уверена, что брак с 42-летним миллиардером Александром Путинцевым станет для неё последним. Отсюда и желание сделать всё по высшему разряду. И если с географией будущего праздника всё ещё не определено (влюбленные выбирают между Бали и Таиландом), то общий антураж уже намечен. По словам невесты, на свадьбе обязательно будут живые цветы, воздушные фонарики, фаер-шоу, лошади, а "на десерт" — секс на яхте в открытом океане.

Несколько месяцев назад Лайф рассказывал о разводе Берковой с её пятым мужем — актёром Андреем Стояновым. Актриса считала своего супруга идеальным мужчиной, который хорошо ладил с её девятилетним сыном, но что-то пошло не так.