Американец хотел украсть рельс из музея Освенцима, ему грозит 10 лет тюрьмы

В настоящий момент нарушителя временно отпустили, однако он своей вины не отрицает.

37-летний американский турист пытался украсть из музея Освенцима исторический артефакт. Речь идёт о железнодорожном костыле, который крепит рельс к шпале. Об этом сообщает Independent.

Мужчину задержали строители музея и передали в руки полиции. Нарушителя временно отпустили, однако он своей вины не отрицает. Согласно местным законам, ему грозит до десяти лет тюрьмы, уголовное дело пока не заведено.

По словам сотрудников музея, кражи в Освенциме не редкость. В 2009 году неонацист из Швеции украл и распилил табличку с текстом "Труд освобождает". За свои действия он получил 2,5 года заключения.