Пьяный житель Москвы спустил собаку на полицейских

Одному из правоохранителей потребовалась помощь медиков после нападения животного.

Сотрудники столичной полиции задержали местного жителя за нападение на наряд правоохранителей. Изначально в полицию поступило сообщение о мелком хулиганстве на юге Москвы. Прибыв на место, полицейские обнаружили пьяного мужчину, который вёл себя неадекватно, не реагировал на замечания прохожих и при этом выгуливал немецкую овчарку без намордника.

При попытке задержать дебошира, он оказал сопротивление. Мужчина ударил по лицу старшего сержанта.

— После чего спустил собаку с поводка в сторону полицейского, которая его укусила, — сообщило РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Нападавшего всё же удалось задержать, позднее на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". А вот пострадавшему сержанту потребовалась помощь медиков после нападения животного.