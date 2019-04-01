С лайнером главы МИД Германии возникли неполадки после посадки в Нью-Йорке

Очередная неполадка настигла немецкий правительственный лайнер после посадки в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает журнал Focus.
По данным издания, проблемы возникли с шасси. Из-за неполадки самолёт не смог самостоятельно припарковаться, ему понадобился буксир.
Отмечается, что в самолёте Airbus A340 летел глава МИД ФРГ Хайко Маас. Именно на этом же лайнере в ноябре прошлого года немецкий канцлер Ангела Меркель не смогла добраться на саммит G-20 в Аргентину. В итоге она была вынуждена лететь регулярным рейсом из Мадрида.
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