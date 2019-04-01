Иммунолог назвала гематоген неправильным препаратом

Ранее издание Vice провело расследование о популярном российском лакомстве. На Западе ужаснулись тому, что в России популярны батончики, сделанные из крови.

Гематоген не имеет никакого полезного медицинского действия и, наоборот, может быть вреден. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Института иммунологии Оксана Курбачёва в беседе с Лайфом.

— Гематоген — это неправильный препарат. Именно из-за того, что он содержит гигантское количество сахара, который, в конце концов, приводит к формированию нарушений толерантности глюкозы, и, кроме негативного, ничего не даёт, — сказала Курбачёва.

По её мнению, в советский период в абсолютном большинстве случаев комбинация бычьей крови с сахаром была дополнительным питанием.

— То, что это не имеет никакого лечебного полезного действия, сейчас совершенно очевидно. И это не только зарубежных наших коллег шокирует, но и нормальными врачами нашей страны не признаётся, — отметила Горбачёва.

Она также подчеркнула, что сейчас есть современные и более совершенные железосодержащие препараты, которые гораздо более эффективны, более безопасны и не содержат сахар.

Напомним, издание Vice опубликовало расследование о популярном российском лакомстве. На Западе ужаснулись тому, что в России популярны батончики, сделанные из крови. В тексте также есть комментарий врача-гематолога, который предположил, что батончик может быть очень полезен.