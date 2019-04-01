В Гданьске священники сожгли "Гарри Поттера" и "Сумерки"

Вместе с ними в огонь отправились маски и статуэтки, связанные с другими религиями и верованиями.

Священники сожгли у дверей костела в Гданьске (Польша) книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, информирует фонд "СМС с неба".

Фонд показал фотографии, где видно, как священнослужители собирают книги и различные другие вещи в корзину, а после бросают их в огонь. Сожжение коснулось книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг, "Сумерек" Стефани Майер, а также "Тайн древней медицины и магии". Вместе с ними в огонь отправились маски и статуэтки, связанные с другими религиями и верованиями.

Пользователи социальных сетей узнали на фото главу фонда "СМС с неба" — ксенза Рафала Яросевича. Священнослужители объяснили, что их акция —форма символической борьбы с вещами, противоречащими заповедям божьим и католической церкви.

Принимавший участие в церемонии священнослужитель Ян Кухарский сказал в ответ на вопрос о книгах о Гарри Потере, что эта литература противоречит божьему слову и должна быть отброшена. Священник подчеркнул, что книги и вещи для сожжения в костел принесли верующие.