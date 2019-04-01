Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено на 37%

Корпорация "Газпром" отчиталась о реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", большая часть которого проходит по дну Балтики. В настоящий момент проект реализован на 37%.
— В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено 915 километров труб газопровода "Северный поток — 2" — порядка 37% от общей протяжённости в двухниточном исполнении, — приводит РИА "Новости" сообщение "Газпрома".
Как уточнили в компании, укладка морской части газопровода ведётся в соответствии с графиком.
Как сообщал Лайф, ещё 7 марта "Газпром" отчитался о готовности трети газопровода — тогда было уложено 818 километров труб.
Отметим, "Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток, которые протянутся от побережья России до Германии. По планам российской стороны, ежегодно через газопровод будут транспортировать 55 миллиардов кубометров топлива.
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