Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено на 37%

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено на 37%

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Фото: © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

По данным "Газпрома", на дно Балтийского моря уже погружено примерно 915 километров труб.

Корпорация "Газпром" отчиталась о реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", большая часть которого проходит по дну Балтики. В настоящий момент проект реализован на 37%.

— В настоящий момент по дну Балтийского моря уложено 915 километров труб газопровода "Северный поток — 2" — порядка 37% от общей протяжённости в двухниточном исполнении, — приводит РИА "Новости" сообщение "Газпрома".

Как уточнили в компании, укладка морской части газопровода ведётся в соответствии с графиком.

Как сообщал Лайф, ещё 7 марта "Газпром" отчитался о готовности трети газопровода — тогда было уложено 818 километров труб.

Отметим, "Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток, которые протянутся от побережья России до Германии. По планам российской стороны, ежегодно через газопровод будут транспортировать 55 миллиардов кубометров топлива.

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