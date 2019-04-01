Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Немецкий лидер также отметила честность и прозрачность избирательного процесса в стране.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила того с выходом во второй тур выборов главы государства.

— По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между президентом Украины Петром Порошенко и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании, — говорится в сообщении пресс-службы украинского лидера.

Меркель отметила честность и прозрачность избирательного процесса в стране. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, в том числе и работе "нормандского формата".

Отметим, что шоумен и комик Владимир Зеленский продолжает занимать первую строчку рейтинга по итогам первого тура президентских выборов на Украине с результатом 30,26% голосов. Ближайшие его соперники — Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко — набирают примерно вдвое меньше.