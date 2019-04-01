В Перми рабочий чистил снег на крыше и провалился в туалет

По словам жильцов, сам дом трясётся даже из-за работы стиральной машинки и стоит под наклоном, а его крыша постоянно течёт.

В Перми рабочий чистил снег на крыше двухэтажного жилого дома и провалился в одну из квартир вместе с потолком, сообщает портал 59.ru.

По информации издания, мужчина рухнул вместе с несколькими слоями потолка в санузел квартиры, когда шёл через чердак. Рабочий получил ушибы.

Жительница квартиры вызвала специалистов УК "Домовладение", которые закрыли дырку фанерой.

— Нам пока никто ничего не обещал... Пока ванной нам нельзя пользоваться, — сообщила изданию женщина.

По словам хозяйки квартиры, дом, построенный примерно 70 лет назад, трясётся даже из-за работы стиральной машинки и стоит под наклоном, а его крыша постоянно течёт. В 2014 году здание признали аварийным, но власти пока не решили вопрос с переселением.