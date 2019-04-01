Названы самые ловкие "волки с Уолл-стрит"

Рейтинг возглавил основатель Renaissance Technologies Джим Саймонс с доходом в $1,6 млрд.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных трейдеров Уолл-стрит. Первые 20 рейдеров и менеджеров за 2018 год заработали в общей сложности $10,3 млрд. Более половины участников рейтинга принимали решение, используя компьютерные алгоритмы.

Первое место занял Джим Саймонс (основатель Renaissance Technologies). Доход за 2018 год — $1,6 млрд. Саймонс — самый знаменитый трейдер в истории среди тех, которые ведут торги с использованием математических моделей. В управлении хедж-фонда Renaissance Technologies находится $60 млрд.

Второе место занял Майк Платт (основатель BlueCrest Capital Management). Доход — $1,2 млрд. Третье место журнал поместил Рея Далио (основатель Bridgewater Associates). Доход — $1 млрд. Также в топ-5 вошли основатель Citadel Кен Гриффин ($870 млн) и один из основателей Two Sigma Investments — Джон Овердек ($700 млн).