"Игра престолов" стала самым "вирусным" сериалом

Именно это телевизионное шоу чаще всего хакеры заражают вирусами на пиратских сайтах.

Сериал "Игра престолов" стал самым популярным шоу среди хакеров, которые маскируют вредоносное программное обеспечение под пиратские версии главных ТВ-шоу. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на отчёт компании "Лаборатория Касперского".

На долю сериала "Игра престолов" в 2018 году пришлось 17% всех заражений (речь идёт о тех случаях, когда источниками вредоносного ПО были именно пиратские видеоролики). Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что наибольшую опасность представляют первый и финальный эпизод каждого из сезонов.

Всего же под видом сериала "Игра престолов" специалистам удалось найти 33 вида угроз и 505 всевозможных семейств вредоносного программного обеспечения. Также есть высокий риск заразить свой компьютер от сериалов "Стрела", "Викинги", "Форс-мажоры", "Теория большого взрыва", "Хороший доктор".