"Игра престолов" стала самым "вирусным" сериалом

Сериал "Игра престолов" стал самым популярным шоу среди хакеров, которые маскируют вредоносное программное обеспечение под пиратские версии главных ТВ-шоу. Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на отчёт компании "Лаборатория Касперского".
На долю сериала "Игра престолов" в 2018 году пришлось 17% всех заражений (речь идёт о тех случаях, когда источниками вредоносного ПО были именно пиратские видеоролики). Специалисты "Лаборатории Касперского" установили, что наибольшую опасность представляют первый и финальный эпизод каждого из сезонов.
Всего же под видом сериала "Игра престолов" специалистам удалось найти 33 вида угроз и 505 всевозможных семейств вредоносного программного обеспечения. Также есть высокий риск заразить свой компьютер от сериалов "Стрела", "Викинги", "Форс-мажоры", "Теория большого взрыва", "Хороший доктор".
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