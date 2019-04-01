Lamborghini прекратила разбирательство с брендом Aurus

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Lamborghini прекратила разбирательство с брендом Aurus

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении российского бренда Aurus. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель итальянской компании.

Он отметил, что юридическое производство больше не проводится и остановлено.

Ранее Лайф рассказывал, что компании Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российской марки люксовых авто из-за схожего названия с наименованием их моделей.

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