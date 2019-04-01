Facebook раскроет главный секрет социальной сети

Разработчики анонсировали новую опцию, которая позволит узнать, почему пользователь видит ту или иную публикацию.

Социальная сеть Facebook планирует запустить новую опцию. Она позволит пользователям узнать, каким образом алгоритмы определяют, что показывать в ленте новостей. Об этом сообщает The Verge.

Для этого понадобится нажать на кнопку "Почему я вижу этот пост?". После этого пользователь увидит, что именно стало причиной того, что сообщение появилось в его ленте новостей. Некоторые пользователи уже получили доступ к этой опции, однако полностью работать она начнёт только 2 мая.

Кнопка "Почему я вижу этот пост?" будет находиться в выпадающем меню в правом верхнем углу каждой публикации в ленте новостей. Также Facebook добавит больше информации в опцию "Почему я вижу эту рекламу?", которая появилась в социальной сети в 2014 году.