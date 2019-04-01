Facebook раскроет главный секрет социальной сети

Социальная сеть Facebook планирует запустить новую опцию. Она позволит пользователям узнать, каким образом алгоритмы определяют, что показывать в ленте новостей. Об этом сообщает The Verge.
Для этого понадобится нажать на кнопку "Почему я вижу этот пост?". После этого пользователь увидит, что именно стало причиной того, что сообщение появилось в его ленте новостей. Некоторые пользователи уже получили доступ к этой опции, однако полностью работать она начнёт только 2 мая.
Кнопка "Почему я вижу этот пост?" будет находиться в выпадающем меню в правом верхнем углу каждой публикации в ленте новостей. Также Facebook добавит больше информации в опцию "Почему я вижу эту рекламу?", которая появилась в социальной сети в 2014 году.
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