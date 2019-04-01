В Китае при тушении лесного пожара погибло 30 человек

В зоне бедствия во время переправы пожарных резко поднялся ветер, из-за чего огонь начал быстро распространяться.

При тушении лесного пожара в китайской провинции Сычуань погибло 30 человек. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Инцидент произошёл на территории Мули-Тибетского автономного уезда Ляншань-Ййского автономного округа. Всего в тушении участвовало 689 человек.

Пожарные переправлялись из одного района зоны бедствия в другой, когда резко усилился ветер, из-за чего огонь стал распространяться слишком быстро.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Китае семь человек стали жертвами взрыва на заводе.