В Китае при тушении лесного пожара погибло 30 человек

Читайте также

В Китае при тушении лесного пожара погибло 30 человек

20

Фото: © Pixabay

В зоне бедствия во время переправы пожарных резко поднялся ветер, из-за чего огонь начал быстро распространяться.

При тушении лесного пожара в китайской провинции Сычуань погибло 30 человек. Об этом сообщает информационный портал Sina.

Инцидент произошёл на территории Мули-Тибетского автономного уезда Ляншань-Ййского автономного округа. Всего в тушении участвовало 689 человек.

Пожарные переправлялись из одного района зоны бедствия в другой, когда резко усилился ветер, из-за чего огонь стал распространяться слишком быстро.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Китае семь человек стали жертвами взрыва на заводе.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×