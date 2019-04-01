Порошенко обсудил выборы на Украине со вдовой сенатора Маккейна

Украинский лидер также рассказал, что в ближайшее время одну из улиц Киева переименуют в честь сенатора.

Действующий президент Украины Пётр Порошенко встретился со вдовой сенатора США Джона Маккейна Синди и обсудил с ней президентские выборы в стране. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Синди Маккейн находится сейчас на Украине в составе наблюдательной миссии Международного республиканского института.

— Дана высокая оценка тому, что первый тур выборов главы государства прошёл свободно и честно, а Украина убедительно показала высокие стандарты избирательной гонки и политической состязательности, — говорится в сообщении.

Также Порошенко рассказал, что в ближайшее время одну из улиц Киева переименуют в честь Джона Маккейна.