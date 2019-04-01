100 тысяч саудовских водителей потеряли работу после разрешения женщинам водить

Ранее представительницам прекрасного пола приходилось нанимать себе личных шофёров.

В Саудовской Аравии сразу 100 тысяч водителей остались без работы после того, как власти страны разрешили женщинам садиться за руль автомобилей. Об этом сообщает портал "Хабр Аджиль".

В конце 2018 года в стране насчитывалось 1,3 миллиона персональных шофёров, что на 100 тысяч меньше, нежели годом ранее. Эксперты связывают это с отменой запрета, ведь раньше представительницам прекрасного пола приходилось нанимать себе личных водителей.

Напомним, что право рулить саудовским женщинам предоставил король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд. До этого момента Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.