В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии

Читайте также

В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии

11

Фото: © glavarb.ru

Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Башкирии задержан 47-летний бывший заместитель премьер-министра региона — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сейчас следователи проводят расследование по факту превышения полномочий со стороны сотрудников ведомства при реализации земельных участков.

Обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении.

По информации следствия, в результате преступных действий причинён ущерб стране в размере около 27 миллионов рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×