В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии

В Башкирии задержан 47-летний бывший заместитель премьер-министра региона — министр земельных и имущественных отношений Евгений Гурьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Сейчас следователи проводят расследование по факту превышения полномочий со стороны сотрудников ведомства при реализации земельных участков.
— Обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении.
По информации следствия, в результате преступных действий причинён ущерб стране в размере около 27 миллионов рублей.
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