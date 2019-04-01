Мику Джаггеру на этой неделе сделают операцию на сердце

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Мику Джаггеру на этой неделе сделают операцию на сердце

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Фото: © Victoria Will/Invision/AP

Полностью восстановиться и вернуться на сцену легендарный артист сможет ближе к лету.

Солисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру на этой неделе проведут операцию по замене искусственного сердечного клапана. Об этом сообщает Drudge Report.

Ожидается, что полностью восстановиться и вернуться на сцену легендарный артист сможет ближе к лету. Источники издания также отметили, что у Джаггера очень крепкое здоровье, а 95% подобных операций проходят успешно.

Ранее Лайф рассказывал, что Rolling Stones отложила тур по США и Канаде из-за проблем со здоровьем у Мика Джаггера.

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