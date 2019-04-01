Мику Джаггеру на этой неделе сделают операцию на сердце

Солисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру на этой неделе проведут операцию по замене искусственного сердечного клапана. Об этом сообщает Drudge Report.
Ожидается, что полностью восстановиться и вернуться на сцену легендарный артист сможет ближе к лету. Источники издания также отметили, что у Джаггера очень крепкое здоровье, а 95% подобных операций проходят успешно.
Ранее Лайф рассказывал, что Rolling Stones отложила тур по США и Канаде из-за проблем со здоровьем у Мика Джаггера.
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