УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в следующем году

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих машин, а также микроавтобусов под одноимённой маркой.

УАЗ собирается выпускать четыре типа кузова на единой платформе, запуск которой запланирован на 2020 год. Об этом рассказал гендиректор "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.

— У нас простой подход. Бренд УАЗ очень нишевый. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: пикап, внедорожник, кузов "профи" и фургончик. Год запуска — 2020-й, это новая платформа. С новыми агрегаторами, решениями и кузовами. Сейчас поэтапно запустятся все эти типы кузова, — сообщил Швецов.

Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих машин, а также микроавтобусов под маркой УАЗ. Его производственная мощность составляет порядка 95 тысяч авто в год. Входит в концерн "Соллерс", работающий в партнёрстве с Ford, SsangYong и Mazda.

Сейчас УАЗ производит внедорожники "Хантер", несколько версий "патриота" и "пикапа", коммерческие автомобили "Профи", а также специальные машины для санитарных нужд и силовых ведомств.