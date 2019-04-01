УАЗ запустит единую платформу для автомобилей в следующем году

УАЗ собирается выпускать четыре типа кузова на единой платформе, запуск которой запланирован на 2020 год. Об этом рассказал гендиректор "Соллерс" (владеет контрольным пакетом УАЗа) Вадим Швецов.
— У нас простой подход. Бренд УАЗ очень нишевый. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: пикап, внедорожник, кузов "профи" и фургончик. Год запуска — 2020-й, это новая платформа. С новыми агрегаторами, решениями и кузовами. Сейчас поэтапно запустятся все эти типы кузова, — сообщил Швецов.
Ульяновский автозавод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих машин, а также микроавтобусов под маркой УАЗ. Его производственная мощность составляет порядка 95 тысяч авто в год. Входит в концерн "Соллерс", работающий в партнёрстве с Ford, SsangYong и Mazda.
Сейчас УАЗ производит внедорожники "Хантер", несколько версий "патриота" и "пикапа", коммерческие автомобили "Профи", а также специальные машины для санитарных нужд и силовых ведомств.
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