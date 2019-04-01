В Gmail появилась долгожданная функция

Теперь пользователи могут отправлять письма в один из предложенных промежутков времени или указать точное время и дату.

Компания Google добавила в почтовый сервис Gmail возможность запланировать отправку письма в удобное для пользователя время. Информация об этом появилась в официальном блоге фирмы.

Благодаря новому сервису пользователи смогут отправлять письма в один из предложенных промежутков времени (к примеру, завтра утром) или же указать точные время и дату отправки. Функция уже доступна для использования.

Новое обновление компания Google приурочила к 15-летию сервиса Gmail. Почтовый клиент работает с 1 апреля 2004 года.