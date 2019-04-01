МИД России пошутил о выборах на Украине: Всё ясно

В шутливом ролике показали сводку погоды в разных городах Незалежной, где сегодня светит солнце.

Министерство иностранных дел России шутливо прокомментировало выборы на Украине по случаю 1 апреля. Ролик опубликован в фейсбуке министерства.

В видео под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" под мелодию из прогноза погоды показана сводка на 1 апреля о погоде в разных городах Украины, где безоблачно.

— Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля. В целом всё ясно, — говорится в сопроводительном тексте на видео.

Ранее в МИД РФ заявили, что избирательная кампания на Украине может войти в историю как самая грубая.