МИД России пошутил о выборах на Украине: Всё ясно

Министерство иностранных дел России шутливо прокомментировало выборы на Украине по случаю 1 апреля. Ролик опубликован в фейсбуке министерства.
В видео под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" под мелодию из прогноза погоды показана сводка на 1 апреля о погоде в разных городах Украины, где безоблачно.
— Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину подготовили материалы по данным средств объективного контроля. В целом всё ясно, — говорится в сопроводительном тексте на видео.
Ранее в МИД РФ заявили, что избирательная кампания на Украине может войти в историю как самая грубая.
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