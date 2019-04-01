Футболисты английского клуба объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Персоналу команды сказали, что новый собственник обеспечит выплату в пятницу, однако смена владельца так и не произошла.

Игроки ФК второго дивизиона чемпионата Англии "Болтон" приняли решение отказаться от тренировок на двое суток из-за того, что персоналу команды не платят зарплату второй месяц подряд. Об этом информирует Би-би-си.

Хозяин команды Кен Андерсон на прошлой неделе сообщил, что клуб может быть продан в течение двух суток, но сделка всё ещё не заключена. Персоналу сказали, что новый собственник обеспечит выплату в пятницу, если смена владельца произойдёт.

По информации источника, в клубе есть футболисты, перед которыми также имеются задолженности. Они принимают меры в защиту персонала, в том числе в знак протеста отказываясь тренироваться в течение двух дней.

Сейчас "Болтон" идёт на 23-м месте в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Англии.