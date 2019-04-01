В Московском зоопарке поселятся две большие панды из Китая

Из Китая в Московский зоопарк привезут двух больших панд, следует из материалов на портале госзакупок.
— Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке живых животных (двух особей больших панд) и трёх сопровождающих человек, — говорится в документе.
Животных доставят на грузовом самолёте, время перелёта составит 20 часов. Максимальную стоимость контракта оценили в 14,6 млн рублей.
Ранее Лайф писал о том, что в Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки.
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