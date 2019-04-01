В Московском зоопарке поселятся две большие панды из Китая

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В Московском зоопарке поселятся две большие панды из Китая

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Животных доставят в столицу грузовым самолётом 29 апреля, время полёта составит 20 часов.

Из Китая в Московский зоопарк привезут двух больших панд, следует из материалов на портале госзакупок.

— Оказание комплекса транспортно-экспедиционных услуг по международной перевозке живых животных (двух особей больших панд) и трёх сопровождающих человек, — говорится в документе.

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Животных доставят на грузовом самолёте, время перелёта составит 20 часов. Максимальную стоимость контракта оценили в 14,6 млн рублей.

Ранее Лайф писал о том, что в Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки.

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