Gmail научился составлять письма вместо людей

Теперь пользователи могут довериться искусственному интеллекту, чтобы переписываться друг с другом.

Компания Google представила обновлённую функцию умного ввода текста. Об этом сообщает The Verge.

По словам разработчиков, они обещают избавить пользователей от необходимости набирать лишние знаки. Новое обновление добавило в сервис Gmail функцию умного ввода текста Smart Compose Gmail.

Отмечается, что новая функция будет адаптировать к стилю написания писем пользователей. Искусственный интеллект будет запоминать фразы и воспроизводить их при создании новых писем.

Напомним, ранее стало известно, что в Gmail появилась долгожданная функция. Пользователи уже могут отправлять письма в один из предложенных промежутков времени или указать точные время и дату.