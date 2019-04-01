Задержан устроивший погром в редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

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Задержан устроивший погром в редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге

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По данным следователей, произошедшее не связано с профессиональной деятельностью журналистов.

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

— Предварительно установлено, что преступление совершено подозреваемым по личным мотивам и носило бытовой характер, —говорится в сообщении следователей.

Ранее сообщалось, что были разгромлены кабинеты гендиректора, главреда и главного бухгалтера, а также серверная.

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