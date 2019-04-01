Зеленский сохранил лидерство на выборах после обработки 95% бюллетеней

Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине. После обработки 95% бюллетеней шоумен и комик набрал 30,26% голосов.
По данным украинской ЦИК, действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,94% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.
На четвёртом месте с 11,58% лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко.
Напомним, ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президентских выборов.
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