Зеленский сохранил лидерство на выборах после обработки 95% бюллетеней

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Зеленский сохранил лидерство на выборах после обработки 95% бюллетеней

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Владимир Зеленский. Фото: © ВКонтакте / zelenskiy

Владимир Зеленский продолжает лидировать по итогам первого тура выборов на Украине. После обработки 95% бюллетеней шоумен и комик набрал 30,26% голосов.

По данным украинской ЦИК, действующего лидера Незалежной Петра Порошенко поддержали 15,94% избирателей, а Юлию Тимошенко — 13,39%.

На четвёртом месте с 11,58% лидер "Оппозиционной платформы — за жизнь" Юрий Бойко.

Напомним, ранее ЦИК Украины официально объявила о втором туре выборов президентских выборов.

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