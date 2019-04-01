Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией

Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран. Об этом заявил 1 апреля госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга.

— Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что мы всегда ищем и искали любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых мы могли бы работать с Россией. Когда я был главой ЦРУ, мы очень эффективно работали вместе по контртерроризму. Это, безусловно, один из тех случаев, когда мы ищем возможности для совместной работы, — приводит его слова ТАСС.

Обсуждая отношения стран после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, он отметил, что надеется на дальнейшее обсуждение тех сфер, где интересы стран не совпадают.

Как ранее писал Лайф, глава Минюста США Уильям Барр заверил, что полная отредактированная версия 400-страничного доклада будет готова к середине апреля, "если не раньше".

Напомним, на днях опубликовали краткий вариант документа. В нём говорится, что Трамп не был в сговоре с Москвой во время своей избирательной кампании в 2016 году.