Автобус и два грузовика столкнулись в Пермском крае

Один человек погиб и двое получили ранения после столкновения автобуса и двух грузовиков в Пермском крае.

Как сообщает РИА "Новости", авария случилась 1 апреля в 21:20 на 153-м километре трассы Пермь — Березняки.

По предварительной информации, КамАЗ выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом и следовавшим за ним автобусом "Мерседес".

Известно, что жертвой ДТП стал пассажир КамАЗа. Водитель МАЗа и один пассажир "мерседеса" госпитализированы.