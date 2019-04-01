Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назван самым высокооплачиваемым футболистом сезона 2018/19. По данным France Football, совокупный доход звезды сборной Аргентины составляет 130 миллионов евро.

На второй строчке в рейтинге богачей расположился ещё один знаменитый форвард — Криштиану Роналду из туринского "Ювентуса". Счета игрока сборной Португалии в год пополняются на 113 миллионов евро.

В топ-5 по доходам также вошли нападающий ПСЖ Неймар (€91,5 млн), игрок мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн (€44 млн) и форвард "Реала" Гарет Бейл (€40,2 млн).

Что касается тренеров, самым высокооплачиваемым стал наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне. В сезоне 2018/19 специалист заработает €41 млн в год. В рейтинг также попали Жозе Моуринью (€31 млн) и Тьерри Анри (€25,5 млн), покинувшие клубы по ходу сезона, Хосеп Гвардьола (€24 млн) и Эрнесто Вальверде (€23,5 млн).