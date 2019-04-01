Экс-замначальника МВД Махачкалы арестовали на 2 месяца

В Махачкале районный суд арестовал бывшего заместителя начальника городской полиции Раипа Ашикова, сообщает ТАСС .

Отмечается, что экс-подполковника МВД России задержали по подозрению в финансировании террористических группировок. Ашиков задержан и помещён в Следственный изолятор на два месяца.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступления по части 1.1 статьи 295.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Ранее правоохранителями был проведён обыск в дагестанском отделении Россельхозбанка, где Ашиков работал начальником службы безопасности после увольнений из полиции.