МИД РФ призвал не допустить гонку вооружений в космосе

В ведомстве подчеркнули, что для России "предотвращение превращения космоса в ещё одну сферу вооружённого противостояния остаётся внешнеполитическим приоритетом".

Россия выступает против гонки вооружений в космосе и будет прикладывать усилия для того, чтобы сохранить его свободным от оружия, сообщили в МИД РФ. Заявление было приурочено к прошедшему в Женеве заседанию представителей экспертов ООН, в ходе которого обсуждались вопросы по предотвращению милитаризации космического пространства.

По предварительным данным, в ходе консультаций стороны планировали подготовить рекомендации для международного договора, который помог бы в дальнейшем предотвратить гонку вооружений в космосе.

Тем не менее Вашингтон воспрепятствовал принятию итогового документа "без какого-либо внятного объяснения причин".

— Этот деструктивный шаг является одним из звеньев проводимой Вашингтоном политики подрыва многосторонних усилий по поддержанию международного мира и укреплению глобальной безопасности, — отметили в пресс-службе МИД РФ.

При этом в ведомстве подчеркнули, что для России "предотвращение превращения космоса в ещё одну сферу вооружённого противостояния остаётся внешнеполитическим приоритетом".

В связи с этим дипломаты заявили о намерениях проводить настойчивую политику по данному вопросу и призвали своих единомышленников следовать их примеру.