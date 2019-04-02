Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

По оценкам ведомства, в ближайшие 18 лет доллар будет стоить от 64 до 75 рублей.

Министерство финансов России дало долгосрочный прогноз относительно курса рубля к доллару. Об этом сообщается в бюджетном прогнозе РФ, опубликованном на официальном сайте правительства.

Отмечается, что ведомство прогнозирует ослабление национальной валюты вплоть до 2036 года. Согласно базовому сценарию, курс доллара будет расти постепенно: в 2021 году он составит 64 рубля, в 2024-м — 68 рублей, в 2039-м — 72,6 рубля, а в 2036-м — 75,2 рубля.

При этом средний курс доллара в период с 2019 по 2024 год по базовому варианту сценария может составить 65,1 рубля, а по консервативному прогнозу — 67,9 рубля за доллар.

Ранее Лайф писал о том, что глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе валюта будет устойчива и в реальном выражении лишь плавно укрепляться.