Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 миллионов

Белоруссия получит госкредит от России в размере до 600 миллионов долларов.
— Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам, — рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он также добавил, что в данный момент проводятся необходимые для подписания соглашения процедуры.
По словам Силуанова, Минск до конца апреля может получить и очередной транш кредита на 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.
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