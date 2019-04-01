Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 миллионов

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Россия предоставит Белоруссии кредит до $600 миллионов

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Трефилов

Белоруссия получит госкредит от России в размере до 600 миллионов долларов.

Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам, — рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он также добавил, что в данный момент проводятся необходимые для подписания соглашения процедуры.

По словам Силуанова, Минск до конца апреля может получить и очередной транш кредита на 200 миллионов долларов от Евразийского фонда стабилизации и развития.

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