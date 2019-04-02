Белоруссия прекратила реэкспорт плодоовощной продукции в РФ

В Белоруссии сообщили о прекращении сертификации плодоовощной продукции, поступающей из третьих стран для дальнейшего реэкспорта в РФ. Об этом сообщили на сайте Россельхознадзора.
— По мнению белорусских коллег, эти действия позволят пресечь поступление "санкционной" продукции, поставляемой из Республики Беларусь в Россию, — отметили в заявлении.
При этом подчеркнули, что импортные поставки растительной продукции с территории Белоруссии будут продолжаться.
Для того чтобы в дальнейшем не возникало риска нелегальных поставок, Минск пообещал направлять запросы с уточнением информации об объёмах производства и экспорта продукции на территорию страны.
Как сообщал Лайф, ранее Россельхознадзор заявил о возможном введении эмбарго на реэкспорт продукции, прибывающей из Белоруссии, в связи с высокими рисками ввоза санкционной продукции.
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