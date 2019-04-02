Звезда "Игры престолов" поделилась впечатлениями о финале съёмок сериала

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Звезда "Игры престолов" поделилась впечатлениями о финале съёмок сериала

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Фото: © Twitter / radioedit

Популярная актриса Мэйси Уильямс рассказала о том, что уже пришло время прощаться с её героиней Арьей Старк.

Актриса Мэйси Уильямс (Арья Старк из "Игры престолов") поделилась подробностями финала шоу. Об этом сообщает S/ Magazine.

Весь финальный сезон был очень эмоциональным. Когда я приехала сниматься для своей финальной сцены, я видела, как многие люди уже заканчивают, я видела слёзы и слышала все речи

Мэйси Уильямс

Вместе с этим актриса рассказала о своей финальной сцене.

Это был действительно прекрасный день и действительно отличная финальная сцена для меня. Мне казалось, что пришло время попрощаться с Арьей

Мэйси Уильямс

Премьера заключительного сезона сериала "Игра престолов" пройдёт 14 апреля.

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